Монахиня Магдалина – в миру Пелагея Евмененко, родилась в Песочной Буде в 1892 году. В 14 лет она стала послушницей Ченковского монастыря и провела там 12 лет. Вернувшись в родную Песочную Буду, стала псаломщицей и певчей в храме Успения Пресвятой Богородицы. В годы борьбы с религией храм был закрыт, крест и колокола сняты. Прихожанам удалось сберечь некоторые иконы и служебные книги. В годы военного лихолетья святыня сгорела.
Матушка Магдалина дважды (5 и 10 лет) отбывала наказание в концлагерях Казахстана и на лесоповалах Архангельска за православную веру.
Вернувшись домой, Магдалина с сестрами продолжала служение Господу в своей скромной келейной обители. Сельчане рассказывают, что она вела аскетичный образ жизни, много молилась. Так как в деревне не было священника, матушка отпевала покойных и даже крестила детей. Ушла из жизни Магдалина в сентябре 1976 года. Ее дело продолжила, а также сохранила духовные книги, записи и личные вещи монахини ее келейница, местная жительница Мария Агеенко. Что примечательно, сельчанка стала своего рода связующим мостиком между разрушенным храмом и новым, к строительству которого приступили в 2013 году. Новый красавец-храм появился на том же месте, где стоял прежний. Средства на его строительство пожертвовали уроженцы и жители деревень Песочная Буда, Хуторянка, Дубино, Грабовка, Баштан. Возглавил приходской совет и руководил строительством храма Василий Башлаков. Большую помощь оказало ОАО "Птицефабрика "Рассвет" и ее директор Александр Бибиков, а также Владимир Старотиторов и Раиса Щербакова.
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В деревне Песочная Буда Гомельского района поминают монахиню Магдалину, которую сельчане считают своей заступницей
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ