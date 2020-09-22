В деревне Песочная Буда Гомельского района поминают монахиню Магдалину, которую сельчане считают своей заступницей

Матушка Магдалина дважды (5 и 10 лет) отбывала наказание в концлагерях Казахстана и на лесоповалах Архангельска за православную веру.Вернувшись домой, Магдалина с сестрами продолжала служение Господу в своей скромной келейной обители. Сельчане рассказывают, что она вела аскетичный образ жизни, много молилась. Так как в деревне не было священника, матушка отпевала покойных и даже крестила детей. Ушла из жизни Магдалина в сентябре 1976 года. Ее дело продолжила, а также сохранила духовные книги, записи и личные вещи монахини ее келейница, местная жительница Мария Агеенко. Что примечательно, сельчанка стала своего рода связующим мостиком между разрушенным храмом и новым, к строительству которого приступили в 2013 году. Новый красавец-храм появился на том же месте, где стоял прежний. Средства на его строительство пожертвовали уроженцы и жители деревень Песочная Буда, Хуторянка, Дубино, Грабовка, Баштан. Возглавил приходской совет и руководил строительством храма Василий Башлаков. Большую помощь оказало ОАО "Птицефабрика "Рассвет" и ее директор Александр Бибиков, а также Владимир Старотиторов и Раиса Щербакова.