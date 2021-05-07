В деревне Охоново провели обряд празднования Юрьева дня

Юрьев день был важным праздником весеннего цикла для белорусов. По народным поверьям этот праздник один из главных в земледельческом календаре. В деревне Охоново на Дятловщине в честь покровителя домашних животных и сельской нивы прошло шествие с исполнением тематических песен. По словамв начале народный фольклорный коллектив исполнил тематические песни, которые передаются из поколения в поколение.В обряде важное место занимает поздравительный обход молодых пар, которые заключили брак в этом году. Подойдя к дому молодоженов (в этом году три пары), участники обряда исполнили величальную песню молодой жене. Молодые в свою очередь одарили гостей гостинцами, а затем перекинули через забор поясок. Его порвали на мелкие кусочки и будут хранить в качестве оберега.Юрьевские обряды в Охоново проводятся в два этапа: сначала женщины встречают Юрье, потом провожают. Кульминация обряда – встреча у креста на окраине деревни и исполнение особой прощальной песни.Фото предоставлены Дятловским районным центром культуры и народного творчества