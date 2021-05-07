Стародавний земледельческий праздник Юрье – элемент нематериального культурного наследия Гродненской области.
Юрьев день был важным праздником весеннего цикла для белорусов. По народным поверьям этот праздник один из главных в земледельческом календаре. В деревне Охоново на Дятловщине в честь покровителя домашних животных и сельской нивы прошло шествие с исполнением тематических песен. По словам Марины Лукиянец, заведующей отделом методической работы Дятловского районного центра культуры и народного творчества в начале народный фольклорный коллектив исполнил тематические песни, которые передаются из поколения в поколение.
– Все обрядовые песни – на белорусском языке, аутентичные, очень сложные для исполнения и запоминания. Причем песни сами по себе уникальные, именно охоновские, даже в соседних деревнях их не знают. В них воспроизводится весь цикл создания хлеба, женщины также просят Святого Юрия о хорошем урожае, благополучии, защите от бед и напастей, здоровье для родных и близких.
В обряде важное место занимает поздравительный обход молодых пар, которые заключили брак в этом году. Подойдя к дому молодоженов (в этом году три пары), участники обряда исполнили величальную песню молодой жене. Молодые в свою очередь одарили гостей гостинцами, а затем перекинули через забор поясок. Его порвали на мелкие кусочки и будут хранить в качестве оберега.
Юрьевские обряды в Охоново проводятся в два этапа: сначала женщины встречают Юрье, потом провожают. Кульминация обряда – встреча у креста на окраине деревни и исполнение особой прощальной песни.
Фото предоставлены Дятловским районным центром культуры и народного творчества
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В деревне Охоново провели обряд празднования Юрьева дня
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