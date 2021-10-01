В деревне Баков Чериковского района перезахоронили останки неизвестных солдат

Сегодня в чериковской деревне Баков торжественно перезахоронили останки бойцов Красной армии. В свое время Могилевский областной историко-патриотический поисковый клуб «Виккру» совместно с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном Министерства обороны проводили на территории района поисковые работы. Близ деревень Баков и Богдановка были обнаружены останки двух бойцов. К сожалению, установить их имена не удалось – медальонов или других вещей, которые бы указали на биографические сведения, найдено не было.





Бойцов захоронили в братскую могилу, которая расположена на местном кладбище в деревне Баков. В церемонии участвовали представители районной власти, сотрудники военного комиссариата, РОВД и РОЧС, ребята Езерской средней школы. Во время мероприятия председатель Чериковского районного Совета депутатов Анжела Новикова отметила:

– Каждый из нас скорбит, вспоминая горечь, которую пережили наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны. Ту боль за оборванные жизни неизвестных солдат… Вместе с тем меня переполняет гордость: сколько бы десятилетий не отдаляли нас от тех скорбных событий войны, по сей день юное поколение с честью хранит память о погибших героях. И делает все возможное, чтобы последний солдат, не пришедший с полей войны, нашел свое пристанище и был похоронен. Мы не утратили, не растеряли смысл слова патриотизм.







Военный комиссар Чериковского и Краснопольского районов Юрий Головнев добавил, что нынешнее поколение должно помнить, какой ценой нам досталась Победа:

– Мы предаем земле бойцов Красной армии, которые отдали свои жизни за мирное небо. Мы должны чтить их имена!

Перезахоронение бойцов – одно из мероприятий, приуроченных к важной дате. 1 октября 1943 года Чериковский район был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня в парке Победы прошли памятные мероприятия, посвященные годовщине освобождения района.









