В Денисовой пещере нашли кольца из мамонтовой кости и мрамора

Во время раскопок в Денисовой пещере на Алтае археологи обнаружили подвески из зубов лисиц и бизонов, кольца из бивня мамонта и мрамора. Возраст находок – примерно 45 тысяч лет, рассказал главный научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Михаил Шуньков, передает ТАСС.
- В этом году были продолжены работы на новом участке в южной галерее. Было обнаружено много интересных находок. Самые важные из них - предметы символической деятельности человека, и вещи из первобытного искусства. Это подвески из зубов животных: бизон и лисица, в них просверлены тончащие отверстия в основании этих подвесок, кольцо, вырезанное из бивня мамонта, изделия из мрамора, фрагмент браслета и кольца, - рассказал Шуньков.
Он также добавил, что такие предметы и раньше находили в пещере, но теперь можно говорить о их серийном производстве, а не о случайном попадании. Предметы, датированные 45-50 тыс. лет назад, являются наиболее древней подобной коллекцией в северной Евразии и мировой археологии. Это говорит о высоком уровне эстетических и когнитивных функций у денисовцев. Об этом же говорят обнаруженные ранее следы редких приемов обработки камня, которые появлялись на других стоянка значительно позже.
В отличие от прошлых лет, в этом полевом сезоне ученые не нашли костей или иных остатков древних людей.
- Самым массовым, исчисляемым тысячами находок, является раздробленный костный материал. Сейчас с применением новейших методик устанавливается, к какому виду млекопитающих эти кости относились, а так как человек тоже млекопитающее, можно вычленить среди огромного этого массива костей останки, которые принадлежат человеку, - пояснил ученый.