В Денисовой пещере нашли кольца из мамонтовой кости и мрамора

- рассказал Шуньков.Он также добавил, что такие предметы и раньше находили в пещере, но теперь можно говорить о их серийном производстве, а не о случайном попадании. Предметы, датированные 45-50 тыс. лет назад, являются наиболее древней подобной коллекцией в северной Евразии и мировой археологии. Это говорит о высоком уровне эстетических и когнитивных функций у денисовцев. Об этом же говорят обнаруженные ранее следы редких приемов обработки камня, которые появлялись на других стоянка значительно позже.В отличие от прошлых лет, в этом полевом сезоне ученые не нашли костей или иных остатков древних людей.- пояснил ученый.