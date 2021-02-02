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В День водно-болотных угодий в Беловежской пуще презентуют книгу о болоте и расскажут о повторном заболачивании

В Беларуси в естественном или близком к естественному состоянию сохранилось 863 тысячи гектаров болот, из которых 630 тысяч находятся в границах особо охраняемых природных территорий. Международный статус охраны имеют 314 тысяч гектаров болот. Об одном из самых титулованных, болоте Дикое в Беловежской пуще, сегодня будет презентована книга. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси, кандидат биологических наук Дмитрий Груммо, который принимает участие в семинаре в ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща». Семинар приурочен к Международному дню водно-болотных угодий, который отмечается 2 февраля. 

Фото носит иллюстративный характер

– Книга «Болото Дикое» – первая из серии о Рамсарских территориях в Беларуси, – рассказал Дмитрий Груммо. – В издании представлены оригинальные материалы ученых, полученные в ходе многолетних полевых исследований болотного массива и прилегающих территорий. В основу концепции серии положен национальный Рамсарский список из 26 водно-болотных угодий, имеющих международное значение. 

Книга подготовлена коллективом авторов под общей редакцией Дмитрия Груммо. Вышла при поддержке ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» и Франкфуртского зоологического общества.

На семинаре будут озвучены первые результаты мероприятий последних лет по восстановлению гидрорежима и планы по заболачиванию в северной части Беловежской пущи.  Участники семинара посетят перспективный объект заболачивания – «Сеть каналов Жарковщина». Проектная территория каналов – это  более 1,2 тысячи гектаров  на территории Свислочского района Гродненской области. Практически все они с 2014 года включены в состав трансграничного объекта Всемирного наследия человечества «Беловежская пуща». 

Заместитель генерального директора по научно-исследовательской работе НП «Беловежская пуща», кандидат биологических наук Василий Арнольбик подтверждает:

– Обширная мелиорация в пуще спустя десятилетия отзывается проблемами в экосистемах. Снижается уровень грунтовых вод, от этого усыхают ясени, ели, зарастают уникальные низинные болота. Потому работа по повторному заболачиванию – важный шаг навстречу природе.

Организаторы семинара – НП «Беловежская пуща», Институт экспериментальной ботаники им. Купревича НАН Беларуси, ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны». 

Фото: pixabay.com
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