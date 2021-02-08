В День всех влюбленных 14 февраля люди с именами Валентина и Валентин смогут бесплатно посетить Минский зоопарк, сообщается на сайте учреждения.
– Зимний зоопарк – это сказочное место живой природы. Большая открытая территория, а также выставки "Экзотариум", "Аквариум", "Террариум" порадуют 14 февраля гостей яркими красками и впечатлениями, а для обладателей имен Валентин и Валентина по предъявлении удостоверения личности и вовсе будет организован бесплатный вход, – сообщили в зоопарке.
Для создания романтической обстановки в зоопарке оборудуют фотозону "Места для поцелуев", где посетители смогут сделать фотографии на память о праздничном дне.
Фото: БЕЛТА
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В День всех влюбленных Минский зоопарк организует бесплатный вход для Валентины и Валентина
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