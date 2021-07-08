В день рождения Жанны Фриске Шепелев опубликовал редкий снимок с сыном

Отец ее ребенка – шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев сегодня на своей странице в Instagram опубликовал фото с их общим сыном Платоном. На снимке он держит малыша на плечах. В публикации знаменитость, как ни странно, ни разу не упомянул свою покойную супругу. Шепелев решил поразмышлять о личности ребенка.
– Некоторые люди, незнакомые с моей семьей, иногда отчего-то жалеют меня, моего сына Платона, Катю. Я считаю, что нет ничего хуже и унизительнее жалости. И главное – никто из нас этой жалости не заслуживает, – написал он.
В комментариях к посту одна из подписчиц отметила:
– Платона заочно жалеют, потому что он остался без мамы. И его жизнь скрыта от людей, – высказалась она и добавила, что информации о том, насколько он счастлив, нет.
А другая подписчица призвала Дмитрия не волноваться и подчеркнула, "чтобы унизить, завистники начинают жалеть".
Шепелева не раз уличали в том, что он скрывает сына от публики. Помимо этого, он всячески препятствует общению и встречам мальчика с бабушкой и дедушкой – родителями умершей артистки.
Ведущий подчеркнул, что его сын необыкновенно яркий, умный мальчишка, у него много талантов и успехов в учебе, музыке, спорте. По словам автора публикации, Платон живет насыщенной и яркой жизнью, перед ним открыт весь мир, у ребенка хорошее окружение.
Напомним, этой весной Дмитрий Шепелев и его нынешняя супруга дизайнер Екатерина Тулупова стали родителями. Своего сына они назвали Тихоном.