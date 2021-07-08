В день рождения Жанны Фриске Шепелев опубликовал редкий снимок с сыном

– написал он.В комментариях к посту одна из подписчиц отметила:– высказалась она и добавила, что информации о том, насколько он счастлив, нет.А другая подписчица призвала Дмитрия не волноваться и подчеркнула, "чтобы унизить, завистники начинают жалеть".Шепелева не раз уличали в том, что он скрывает сына от публики. Помимо этого, он всячески препятствует общению и встречам мальчика с бабушкой и дедушкой – родителями умершей артистки.Ведущий подчеркнул, что его сын необыкновенно яркий, умный мальчишка, у него много талантов и успехов в учебе, музыке, спорте. По словам автора публикации, Платон живет насыщенной и яркой жизнью, перед ним открыт весь мир, у ребенка хорошее окружение.Напомним, этой весной Дмитрий Шепелев и его нынешняя супруга дизайнер Екатерина Тулупова стали родителями. Своего сына они назвали Тихоном.