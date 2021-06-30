В День Независимости в столице будут работать девять праздничных военно-тематических площадок под названием «Наследники Победы»

В ведомстве уточнили, что на тематических площадках смогут увидеть минчане и гости столицы. Перечень достаточно широкий: от современной военной техники до выступлений армейских артистов. А еще там можно будет поучаствовать в конкурсах, испытать себя на военных тренажерах, сделать уникальные фото.

Где разместятся площадки? В парках имени Уго Чавеса, Победы, имени М.Павлова, имени Я.Купалы, экстремальных видов спорта, Комаровском сквере, а также в мемориальном комплексе «Курган Славы», спортивном комплексе «Чижовка-Арена» и у Национальной библиотеки.