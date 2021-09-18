В День народного единства в Свислочи состоялась дискотека с «Альфа Радио» (фоторепортаж)

Свислочь по праву называют главными воротами Гродненской области в Беловежскую пущу. 80 километров на юг от Гродно – и вы словно бы в раю!

Здесь тихо шелестят листьями таинственные вековые дубравы, а уютный и ухоженный 7-тысячный городок, который утопает в цветах и особенно красив ранней осенью, всегда рад гостям.

И сегодня, в День народного единства, они пожаловали сюда – в Свислочи было шумно и весело, а одновременно душевно и креативно. Яркий вечерний концерт от телеканала СТВ и дискотека от «Альфа Радио», которых с нетерпением ждали и много говорили, никого не оставили равнодушными!

Чтобы воочию увидеть (и, конечно же, услышать!) признанных звезд белорусской эстрады Елену Гришанову, Гюнешь Аббасову, Светлану Агарвал, Шир, группы «Верасы» и «Галасы ЗМеста», на главной площади районного центра собрались не только местные жители, но и гости из близлежащих Большой Берестовицы, Волковыска, Щучина, Зельвы, Слонима, Мостов… И не только! Как выяснилось, были приезжие молодые люди из Лиды, Гродно и даже Минска.

По словам председателя Свислочского райисполкома Александра Версоцкого, для жителей города и района, а также многочисленных гостей первое празднование Дня народного единства запомнится надолго. «Это яркое мероприятие преследовало цель сплотить и подружить людей в наше непростое время. И приятно осознавать, что эта цель выполнена. Отличный подарок к празднику!..».

…Поскольку лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, то рассказать о событии можно буквально одним предложением: река веселья, море улыбок и океан яркой незабываемой атмосферы. И современные дискотечные хиты, и проверенные временем мелодии восьмидесятых-девяностых годов, которые предлагали благодарной публике наши «альфовцы» Вадим Шепет и Алексей Куратник, неизменно шли «на ура!». «Необычайно яркое, запоминающееся событие, настоящий праздник», – так комментировали действо собравшиеся на танцполе.

Оставайтесь на одной волне с «Альфа Радио»!





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Фото: Наталья ТУРКО, Снежана ЖУРНЕВИЧ