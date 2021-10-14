В День матери Белорусский союз женщин поздравил многодетную маму из агрогородка Прилуки

Праздник мам в каждой семье отмечают по-своему, но всегда неизменным остается внимание близких. Сегодня слова любви и признательности самому родному человеку звучат повсеместно. Татьяна Стульба из агрогородка Прилуки Минской области – мама четырежды: вместе с мужем воспитывает троих мальчишек и девчушку, успевает всем уделить внимание. И заслуги многодетной мамы ценят по достоинству – вручить ценные подарки семье решили и представительницы Белорусского союза женщин.

Встречать гостей в семье готовились с самого утра. Накрыть праздничный стол, выбрать подходящую для торжества одежду, да и про уроки не забыть – планов на день больше обычного. Пока старшие дети, Сергей и Настя, заняты сервировкой стола, младшенькие, Ваня и Саша, наводят порядок в гостиной. В важный день все должно быть по высшему разряду.

– Дети – мои главные помощники. Что ни попросишь, все выполнят, – признается счастливая мама. – Без них как без рук. Я в семье в основном готовкой занимаюсь, остальное – все они: пропылесосят, мусор вынесут. В общем, за домашний уют можно не волноваться.

Каждый год на праздник ребята готовят для мамы что-нибудь особенное. Вот и сегодня не поскупились на сюрпризы: Настя сплела из бисера забавные фенечки, Саша преподнес поделку из осенних листьев, а Ваня порадовал рисунком. Встречать гостей сегодня тоже их обязанность.

– Роль мамы очень ответственная и, пожалуй, главная в жизни женщины. А роль многодетной мамы – целая профессия. Помочь, поддержать своих детей, быть для них другом и советчиком не учат в школе и университете. Этот опыт дает жизнь. И мы можем только порадоваться за семью, в которой воспитываются четверо детей – умных, красивых и очень дружных, – делится эмоциями первый заместитель председателя БСЖ Светлана Ситникова.

Пока мама Татьяна разливает ароматный чай, дети разбирают подарки: конструктор, пирамидки и сладости тут же находят своих хозяев. Набор белорусского льна и цветочная корзинка из мыла тоже пригодятся. А пока все к столу.

– Встретиться всей семьей за большим столом удается не всегда. Муж Вадим работает, старший сын уже студент, дочка Настя готовится поступать на программиста, от книжек не оттащить. Только младшенькие рядом бегают. Хотя Ваню, например, тоже дома не застанешь: мечтает стать лесником, поэтому день и ночь готов собирать грибы, ягоды и строить шалаши, – рассказывает многодетная мама. – Но я не жалуюсь, дети все при деле, у них много планов на жизнь. Пусть все получится, а мы с папой все для этого сделаем.

nev@sb.by