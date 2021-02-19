В деле топ-менеджеров Белгазпромбанка 119 томов, каждый в среднем по 300 страниц

Можно себе представить, каков объем собранных в толстых томах материалов и какая кропотливая работа была проведена следствием, чтобы уличить злоумышленников в преступлении.Суть преступной схемы такова. Существовала группа компаний – это бизнес коммерсантов Геращенко и Харлановича (три компании, у каждой из них своя специализация), среди которых фирма «ПриватЛизинг». Все они нуждались в выгодных кредитных ресурсах для успешного ведения бизнеса. Такие ресурсы они смогли найти в Белгазпромбанке. Но с одним условием. Председатель правления Бабарико потребовал от бизнесменов, чтобы часть своей прибыли они "откатывали" ему. Дабы не быть пойманным за руку при передаче наличных денег в кабинете, в состав соучредителей этих компаний включилась латвийская фирма, подконтрольная Бабарико. Это нужно было для того, чтобы под видом дивидендов на ее счета могли переводиться суммы взяток, что и происходило долгие годы. Затем деньги выводились на офшорные фирмы – личные «кошельки» каждого из участников организованной преступной группы.В аналогичные условия был поставлен бизнес Кобяка (еще одного фигуранта дела), представителя компании «Активлизинг». Еще в 2008 году заместитель Бабарико Д.Кузьмич поставил условие руководителю ООО "Активлизинг" о передаче взятки за сотрудничество банка с этим предприятием. Взятка была обставлена как продажа части долей супругов Кобяков в уставном фонде "Активлизинга" эстонской компании, подконтрольной Бабарико и Кузьмичу, за символическую сумму. Затем, как и в первом случае, на счета этой компании под видом распределенной прибыли систематически поступали взятки – "вознаграждение" должностным лицам банка за сотрудничество с "Активлизингом".В обоих случаях коммерсанты плотно финансово сотрудничали с банком и были заинтересованы в принятии положительных решений его должностными лицами, что называется, по заявкам. К примеру, своевременно и без лишней волокиты заключить договор, получить выгодные условия и так далее.Желая продолжать сотрудничество с банком, бизнесмены вынуждены были пойти на условия Бабарико и его подельников.Такая схема исправно работала до 2016 года. Дело в том, что тогда правоохранители нашли в одной из банковских ячеек документы с информацией об элементах указанной схемы. Тогда Бабарико несколько сменил тактику. Заменил первоначальные инструменты на другие и все-таки заставил коммерсантов самостоятельно обналичивать деньги и приносить их ему либо другим участникам группы прямо в кабинеты банка. Так было до тех пор, пока группу не остановили правоохранительные органы.Суммы взяток ужасают: более 5 млн 200 тыс. евро, не менее 7 млн 400 тыс. долларов, почти 8,5 млн рублей плюс сумма в валюте, эквивалентная более 8 млн рублей. Всего преступной группой поэтапно было получено более 31 миллиона рублей.