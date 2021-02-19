Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В деле топ-менеджеров Белгазпромбанка 119 томов, каждый в среднем по 300 страниц

В деле топ-менеджеров Белгазпромбанка 119 томов, каждый в среднем по 300 страниц

Более двух дней оглашая обвинение фигурантам самого крупного коррупционного дела в Беларуси –дела топ-менеджеров Белгазпромбанка, суд дошел лишь до половины их деяний. Каждому из восьми участников преступной группы предъявлено обвинение в зависимости от их роли и продолжительности участия в незаконной деятельности, а также от сумм персонально полученных «благодарностей». Напомню, ключевому фигуранту, с которого в 2004 году началась эта криминальная эпопея, экс-председателю правления банка Виктору Бабарико в вину вменяются две статьи: получение взятки и отмывание средств, полученных преступным путем. Его замы обвиняются в получении взятки, представитель бизнеса – в даче взятки.


Можно себе представить, каков объем собранных в толстых томах материалов и какая кропотливая работа была проведена следствием, чтобы уличить злоумышленников в преступлении.

Суть преступной схемы такова. Существовала группа компаний – это бизнес коммерсантов Геращенко и Харлановича (три компании, у каждой из них своя специализация), среди которых фирма «ПриватЛизинг». Все они нуждались в выгодных кредитных ресурсах для успешного ведения бизнеса. Такие ресурсы они смогли найти в Белгазпромбанке. Но с одним условием. Председатель правления Бабарико потребовал от бизнесменов, чтобы часть своей прибыли они "откатывали" ему. Дабы не быть пойманным за руку при передаче наличных денег в кабинете, в состав соучредителей этих компаний включилась латвийская фирма, подконтрольная Бабарико. Это нужно было для того, чтобы под видом дивидендов на ее счета могли переводиться суммы взяток, что и происходило долгие годы. Затем деньги выводились на офшорные фирмы – личные «кошельки» каждого из участников организованной преступной группы.

В аналогичные условия был поставлен бизнес Кобяка (еще одного фигуранта дела), представителя компании «Активлизинг». Еще в 2008 году заместитель Бабарико Д.Кузьмич поставил условие руководителю ООО "Активлизинг" о передаче взятки за сотрудничество банка с этим предприятием. Взятка была обставлена как продажа части долей супругов Кобяков в уставном фонде "Активлизинга" эстонской компании, подконтрольной Бабарико и Кузьмичу, за символическую сумму. Затем, как и в первом случае, на счета этой компании под видом распределенной прибыли систематически поступали взятки – "вознаграждение" должностным лицам банка за сотрудничество с "Активлизингом".


В обоих случаях коммерсанты плотно финансово сотрудничали с банком и были заинтересованы в принятии положительных решений его должностными лицами, что называется, по заявкам. К примеру, своевременно и без лишней волокиты заключить договор, получить выгодные условия и так далее.

Желая продолжать сотрудничество с банком, бизнесмены вынуждены были пойти на условия Бабарико и его подельников.

Такая схема исправно работала до 2016 года. Дело в том, что тогда правоохранители нашли в одной из банковских ячеек документы с информацией об элементах указанной схемы. Тогда Бабарико несколько сменил тактику. Заменил первоначальные инструменты на другие и все-таки заставил коммерсантов самостоятельно обналичивать деньги и приносить их ему либо другим участникам группы прямо в кабинеты банка. Так было до тех пор, пока группу не остановили правоохранительные органы.

Суммы взяток ужасают: более 5 млн 200 тыс. евро, не менее 7 млн 400 тыс. долларов, почти 8,5 млн рублей плюс сумма в валюте, эквивалентная более 8 млн рублей. Всего преступной группой поэтапно было получено более 31 миллиона рублей.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей МАТЮШ
Версия для печати
Новости и статьи
На МКАД иномарка врезалась в стоявший на остановке автобус
«Музыка не терпит суеты»: артисты Большого театра Беларуси вспоминают Ярослава Вощака
Анатолий Калинин: Беларусь готова к дальнейшему расширению сотрудничества с Гагаузией в торгово-экономической сфере
На МКАД водителю стало плохо за рулем - он въехал в осветительную мачту
Посол Беларуси встретился с зампредседателя Международного арбитражного суда Высшей арбитражной коллегии Румынии
Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич принял участие в церемонии возложения венков по случаю Дня защитника Отечества
Страны ЕАЭС согласовали дорожную карту по реализации транспортной политики
Перспективы экономического сотрудничества обсудил посол Беларуси с президентом международного центра промышленных инвестиций Венесуэлы
Юрий Амбразевич: Беларусь заинтересована в укреплении мандата ЮНКТАД и ее экспертно-аналитического потенциала
Конференция молодых ученых "Цифровая трансформация - шаг в будущее" пройдет 22 февраля в БГУ
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
С вражеской агентурой не церемонятся нигде
«Единство! Развитие! Независимость!» – в Бресте прошел областной пленум БРСМ
Театр эстрады готовит праздничные программы к 23 февраля и 8 марта
В Минске на улице Жудро девочка попала под колеса автомобиля
Как бывший водитель скорой помощи пересел за руль собственной автолавки, а еще открыл в глубинке два магазина
Лукашенко поздравил Соболенко и Мертенс с победой на Australian Open
Германия выделит дополнительно 1,5 млрд евро на борьбу с пандемией, США - $2 млрд
ГАИ проведет 22-26 февраля профилактическое мероприятие "Гостехосмотр"
Кто, как и где компенсирует затраты на перевод дома на электроэнергию
Доктор Мясников развеял популярный миф о кофе
Ученые перечислили способы снизить артериальное давление без лекарств
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
…и холопизация всей страны
Французские пекари настаивают на внесении багета в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
Россия выделила Беларуси квоты на вылов рыбы в Баренцевом и Балтийском морях на 2021 год
Производство китайской вакцины против коронавируса могут локализовать в Беларуси
Жителей Чехии обязали носить респираторы в общественных местах
Ходатайство от коллектива о смягчении наказания и искреннее раскаяние Кармызова: новые факты в деле могилевского начальника дирекции Белгазпромбанка
В Военной академии состоялось открытие поликлиники с лазаретом на 60 коек
В деле топ-менеджеров Белгазпромбанка 119 томов, каждый в среднем по 300 страниц
Курсант Университета гражданской защиты МЧС спас мужчину
Любимая Беларусь: город Вилейка в феврале с высоты птичьего полета
ЕЭК выступает за создание общего рынка лома и отходов черных металлов в ЕАЭС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Методы эффективного управления
Посол Александр Михневич встретился с мэром города Виллебрук и представителями бельгийского бизнеса
Сегодня из Национального аэропорта Минск вылетел первый рейс «Белавиа» в Дубай
Минсвязи и "Белтелеком" презентовали мобильное приложение "Мой город"
Татьяна Рунец: Будущее Беларуси в наших руках
Свиридов освобожден от должности заместителя управляющего делами Президента Беларуси
Пекин – Минск: рейс особого назначения. КНР передала Беларуси 100 000 доз вакцины от коронавируса
В Конго выявили более 520 случаев заражения чумой
В Жлобинском районе открыли памятную доску об уникальной операции госбезопасности в годы Великой Отечественной войны
Искал информацию о семье, а нашел кладезь историй для книги. Владимир Лиходедов презентовал свои издания «Блакада» и «75 гадоў перамогi ў Вялiкай Айчыннай вайне»
Посол Андрей Равков обсудил с Зиядом Самедзаде вопросы возобновления деятельности общества дружбы «Азербайджан – Беларусь»
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Вопрос климатической справедливости
Как вырастить вешенки в домашних условиях
На "Линии Сталина" в субботу отметят День защитника Отечества
Беларусь и Таджикистан обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Авторы
СКАНИРУЙТЕ