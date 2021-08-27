В Дании отменят введенные из-за коронавируса ограничения

Правительство Дании приняло решение 10 сентября снять введенные в стране ограничительные меры, которые действовали с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Такая информация опубликована на сайте Минздрава государства, передает БЕЛТА.
Власти Дании сообщили, что коронавирус больше не несет опасности для населения.
– Эпидемия находится под контролем, у нас рекордно высокий уровень вакцинации. Ранее правительство пообещало не продлевать ограничительные меры дольше, чем это будет необходимо. С 10 сентября мы можем отказаться от специальных мер, введенных из-за COVID-19, – уточнил информацию министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике.
Вместе с тем он сказал, что ограничения будут немедленно возвращены, если количество зараженных новой инфекцией будет стремительно расти.
Согласно актуальной информации американского Университета Джонса Хопкинса, за все время по меньшей мере 342,8 тыс. человек в Дании получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Заболевание унесло жизни как минимум 2,5 тыс. пациентов.