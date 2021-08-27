В Дании отменят введенные из-за коронавируса ограничения

Власти Дании сообщили, что коронавирус больше не несет опасности для населения.– уточнил информацию министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике.Вместе с тем он сказал, что ограничения будут немедленно возвращены, если количество зараженных новой инфекцией будет стремительно расти.Согласно актуальной информации американского Университета Джонса Хопкинса, за все время по меньшей мере 342,8 тыс. человек в Дании получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Заболевание унесло жизни как минимум 2,5 тыс. пациентов.