В Дании начинается вакцинация от коронавируса детей 12–15 лет

Иллюстративное фото

Рассылать приглашения в электронном виде начнут региональные власти страны. Планируется, что первые приглашения подростки получат в четверг. Пятнадцатилетние ребята смогут получить их сами, а за подростков 12–14 лет это должны будут сделать родители.Сейчас подростки возрастной категории 12–15 лет являются последней группой в детской программе вакцинации.Еврокомиссия (ЕК) 31 мая разрешила использование странами – членами Евросоюза вакцины против коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для детей 12–15 лет. А 28 мая Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование препарата для соответствующей возрастной группы.