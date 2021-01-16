За три дня в Дании выявили почти 50 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса. Общее число заболевших мутацией COVID-19 составило 256 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения королевства со ссылкой на датский государственный институт сывороток.
– На сегодняшний день выявлено 256 случаев британской мутации В117 в положительных тестах. 13 января их количество составляло 208, – рассказали в министерстве.
Известно, что 15 января число положительных проб в 52,2 тысячи тестах составило 659. Таким образом, количество положительных тестов равняется 1,26%.
Фото: pixabay.com
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В Дании диагностировали 256 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса
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