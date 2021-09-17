В Дагестане 30 человек госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции

В столице Дагестана Махачкале 30 человек с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы. Среди пострадавших основную часть составляют дети, передает ТАСС.
"17 сентября в перепрофилированный инфекционный стационар ГБУ РД "Республиканский кожно-венерологический диспансер" с признаками острой кишечной инфекции (ОКИ) госпитализированы 30 человек, в том числе 20 детей. Состояние всех пострадавших преимущественно средней степени тяжести", – уточнили информацию в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Фото: ТАСС