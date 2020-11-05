В стене собора Святого Иакова на северо-востоке Испании историк искусств обнаружил бюст одного из строителей. Об этом сообщает The Guardian.
Cпециалист Дженнифер Александер занимается изучением соборов X–XII века. Исключением не стала и святыня святого Иакова, которую историк детально изучила.
Дженнифер обнаружила на стене бюст одного из строителей, вытесанный в камне предположительно в начале XII века. По утверждению специалиста, фигуру не замечали почти девять веков. Бюст высотой около 30 см расположен в углу под потолком на одной из колонн среди других украшений. Каменщик изобразил себя по пояс. Расстояние от фигуры до пола составило примерно 13 метров.
Александер отметила, что такие автопортреты часто встречаются в средневековых зданиях и именно в темном углу, где их может заметить только другой каменщик.
– Автор наверняка не предполагал, что его обнаружат спустя такое количество лет, – поделилась историк.
Специалист рассказала, что, судя по изображению, мужчина улыбается и явно доволен собой. Кроме того, качественно вытесанные черты лица говорят о мастерстве строителя.
Напомним, что собор Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела посвящен ближайшему ученику Иисуса Христа. Объект внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Строительство святыни проходило с 1075 по 1211 год.
Фото: twitter.com/Daily_Express
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В cоборе Святого Иакова в Испании обнаружили "селфи" в камне
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