В китайском населенном пункте Чжэнчжоу (провинция Хэнань) наводнение унесло жизни по меньшей мере 25 человек. В настоящий момент судьба еще семерых граждан неизвестна, передает агентство Синьхуа.
Ранее было известно о 12 жертвах.
Согласно актуальной информации, из-за наводнений в Хэнани пострадали как минимум 1,2 млн граждан, ущерб нанесен 560 населенным пунктам.
Стихия обрушилась на город в результате сильных дождей, которые продолжались несколько дней. Из-за наводнения нарушено транспортное сообщение в населенном пункте, также наблюдаются перебои в подаче электроэнергии. На некоторых реках уровень воды поднялся до опасных показателей, повреждены плотины.
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В Чжэнчжоу во время наводнения погибли 25 человек
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