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В Чжэнчжоу во время наводнения погибли 25 человек

В китайском населенном пункте Чжэнчжоу (провинция Хэнань) наводнение унесло жизни по меньшей мере 25 человек. В настоящий момент судьба еще семерых граждан неизвестна, передает агентство Синьхуа.


Ранее было известно о 12 жертвах.

Согласно актуальной информации, из-за наводнений в Хэнани пострадали как минимум 1,2 млн граждан, ущерб нанесен 560 населенным пунктам.

Стихия обрушилась на город в результате сильных дождей, которые продолжались несколько дней. Из-за наводнения нарушено транспортное сообщение в населенном пункте, также наблюдаются перебои в подаче электроэнергии. На некоторых реках уровень воды поднялся до опасных показателей, повреждены плотины.
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Фото: РЕЙТЕР
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