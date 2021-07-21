В Чжэнчжоу во время наводнения погибли 25 человек

Ранее было известно о 12 жертвах.Согласно актуальной информации, из-за наводнений в Хэнани пострадали как минимум 1,2 млн граждан, ущерб нанесен 560 населенным пунктам.Стихия обрушилась на город в результате сильных дождей, которые продолжались несколько дней. Из-за наводнения нарушено транспортное сообщение в населенном пункте, также наблюдаются перебои в подаче электроэнергии. На некоторых реках уровень воды поднялся до опасных показателей, повреждены плотины.