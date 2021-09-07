В Чувашии ввели режим ЧС

В Чувашской Республике с 7 сентября ввели режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принято потому, что посевы массово гибнут в условиях засухи. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Этот вопрос обсудили на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
– Необходимо оперативно принять меры реагирования, составить четкий план мероприятий, направленных на снижение негативных последствий для аграриев, – заявил глава Чувашии Олег Николаев.
По предварительной информации, в республике пострадали посевы 53 сельхозтоваропроизводителей на площади 5,7 тысячи гектаров. Ущерб составил более 300 миллионов рублей.
Почвенную засуху зафиксировали метеостанции Батырево (с 28 июля по 18 августа) и Канаша (с 8 по 28 августа).
– В зоне наблюдения этих метеостанций – 8 муниципальных районов, на долю которых приходятся крупные площади зерновых культур, картофеля, овощей открытого грунта, выращиваемых в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. По данным Чувашстата, в этом году доля указанных районов в общей площади зерновых и зернобобовых культур составляет 42,1%, картофеля – 54,1%, овощей открытого грунта – 43,7%, – прокомментировали в пресс-службе.
По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства республики Алины Семеновой, в конце лета обстановка стала неблагоприятной.
– Высокая температура и низкая относительная влажность воздуха в сочетании с ветром спровоцировали иссушение почвы, резкое снижение прироста вегетативной массы, засыхание листьев и снижение фотосинтетической деятельности сельскохозяйственных культур. В период вегетации на протяжении трех декад подряд запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы составлял менее 10 миллиметров, – объяснила она.
В целом по республике снижение урожайности зерновых к прошлому году составляет 39,9%, к среднему значению за пять лет – на 25,7%, картофеля – на 16,6% и 13,1%, овощей – на 21,4% и 9,2% соответственно.
Фото: ria.ru