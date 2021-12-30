В Чили девять человек погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса с мигрантами

Девять человек погибли вечером 29 декабря в результате столкновения грузовика с микроавтобусом в центральной части Чили. По данным телеканала 24 Horas, пассажирами микроавтобуса были мигранты, которые прибыли в страну на временные заработки, пишет ТАСС.
Всего в салоне находились 11 человек. Двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.
Причины аварии в настоящий момент не установлены. Согласно предварительной информации, микроавтобус во время столкновения находился на встречной полосе.
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