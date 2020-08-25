В четырех областях приступили к уборке гречихи

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БЕЛТА

Что касается уборки зерновых колосовых, осталось порядка 167 тысяч гектаров, преимущественно на Витебщине. Валовый намолот превысил 7,5 миллиона тонн, больше всего – на Минщине: там собрано 1931 тысяча тонн. Гродненщина перешагнула полуторамиллионный рубеж. На Брестчине 1335 тысяч тонн зерна. Остальные регионы преодолели планку в 900 тысяч тонн.Завершается теребление льна. Урожайность льнотресты – 35,8 центнера с гектара, что почти на полтора центнера больше, чем в прошлом году. А вот средний ее номер ниже: 0,94 против 1,01 в 2019-м.План по заготовке сенажа выполнен на 101,4 процента. Для сравнения: в прошлом году в эти дни было 78,6. Правда, две области не преодолели 100-процентный рубеж – Витебская и Гомельская. Но объем заготовленного сенажа все же выше, чем в 2019-м. Всего по стране на условную голову скота заготовлено по 13,63 центнера кормовых единиц. Самый высокий показатель на Витебщине – 16,27 центнера.Продолжается сев озимых крестоцветных на зерно. Работы выполнены на 75 процентов.