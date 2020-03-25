В четверг в Беларуси от -9 до +12, в субботу потеплеет до +17

Малооблачная погода без осадков ожидается в Беларуси в четверг 26 марта, сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре.





В ближайшие сутки по стране ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью -1… -6 (местами -7… -9), днем +7… +12.

Не ожидается осадков и в последующие двое суток.

В пятницу 27 марта ветер восточный, северо-восточный 4—9 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит от 0 до -7 (по северо-востоку местами до -9), днем +9… +15.

В субботу 28 марта ветер восточный, юго-восточный 4—9 м/с. Температура воздуха ночью -4… +3, местами до -6. Днем воздух прогреется от +10 до +15, а по юго-западу до 17 градусов тепла.