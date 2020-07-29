В четверг в Беларуси кратковременные осадки, местами грозы, сильный ветер и от +18 до +25

До субботы в Беларуси сохранится переменчивая погода с кратковременными осадками.





В четверг 30 июля ожидается переменная облачность. «Ночью по юго-востоку, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы», – рассказали в Республиканском гидрометцентре. Ветер западный 5–10 м/с, порывы до 14 м/с, а в дневные часы местами порывы до 15–18 м/с. Температура воздуха ночью +11… +17, днем +18… +23, по юго-востоку до 25 тепла.

Такой характер погоды сохранится также в последний день июля и начале августа. В пятницу 31 июля ночью в отдельных районах по северной половине страны, а днем на большей части территории прогнозируются кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5–10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит по стране от +8 до +13, днем от +16 до +22.

Дождливым будет и первый день августа. В субботу 1 августа, по прогнозу Белгидромета, местами по стране ожидаются кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер северо-западный 4–9 м/с, по востоку порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +9… +14, днем +16… +22, по западу до 24 градусов тепла.