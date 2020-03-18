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  2. В четверг в Беларуси кратковременные дожди и от +2 до +16, в пятницу и субботу снова ночные заморозки

В четверг в Беларуси кратковременные дожди и от +2 до +16, в пятницу и субботу снова ночные заморозки

Облачная с прояснениями погода и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 19 марта, сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре.


 

«Ночью местами по Витебской области, днем в отдельных районах республики кратковременные дожди», — рассказали синоптики. Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный 5—10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы +2… +8, днем в четверг +8… +14, по югу до 16 тепла. 

В Минске в четверг ночью +4, днем +10

В Гродно +6/+9

В Бресте +5/+15

В Гомеле +3/+13

В Могилеве +5/+11

В Витебске +6/+9


Кратковременные осадки ожидаются лишь в Минске и Гродно


По данным метеонаблюдений, в Минске 19 марта теплее всего было в 1990 году – плюс 18,9°С, а холоднее всего в 1963 – минус 26,3°С

В последующие двое суток станет холоднее.

В пятницу 20 марта будет преимущественно без осадков, лишь ночью в южных районах, а днем по северу страны местами небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 4—9 м/с. Температура воздуха ночью -4… +3, днем +6… +12.

В субботу 21 марта в отдельных районах страны возможны небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северной четверти 4—9 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до +3 (по северу до -6), днем воздух прогреется от 0 до +7.

Фото: pixabay


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