В четверг в Беларуси дожди, грозы и до 22 тепла, в субботу потеплеет до +32

До конца рабочей недели в Беларуси сохранится нежаркая с осадками погода.





В четверг 9 июля по республике ожидается переменная облачность. «Местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы», – сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный ночью слабый, днем 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью по стране +6…+12, днем от +16 до +22.

В Минске в четверг ночью +11, в окрестностях +8, днем +19 В Гродно и Могилеве +10/+20 В Бресте +10/+21 В Гомеле +11/+21 В Витебске +9/+18 Днем без существенных осадков обойдется только в Гродно и Бресте

По данным метеонаблюдений, в Минске 9 июля теплее всего было в 1954 году – плюс 33,9°С, а холоднее всего в 1992 – плюс 7,0°С

В пятницу осадки сохранятся, но по югу республики станет теплее. Ночью 10 июля преимущественно по западу, а утром и днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер южной четверти 4–9 м/с, днем порывы до 14 м/с, проинформировали в Белгидромете. Температура воздуха в ночные часы +7… +12, по юго-западу до +15, днем +17… +23, по югу до +27.

В субботу станет еще теплее, но также не обойдется без осадков. 11 июля на большей части территории республики прогнозируются кратковременные дожди, ночью местами сильные. В отдельных районах грозы. Ветер южный, днем с переходом на западный 5–10 м/с, порывы до 14 м/с, утром и днем местами до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +12 до +19, а днем от +20 по северо-западу до +32 по юго-востоку Беларуси.