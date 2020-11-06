Популярный мессенджер отмечает свое 10-летие выпуском документального сериала. Его герои – пользователи со всего мира, сообщает Rakuten Viber.
«Мы искренне верим, что успех нашей платформы за последние 10 лет стал возможен только благодаря нашим пользователям по всему миру – реальным людям, которые используют Viber для общения с друзьями и близкими. За каждым чатом в Viber скрывается настоящая история. Мы любим наших пользователей и рады быть частью их повседневной жизни. Мысль о том, что люди могут делиться настоящими чувствами – радостью, счастьем и, возможно, иногда даже грустью, – привносит больший смысл в нашу работу. Мы благодарим их, и нам не терпится двигаться дальше вместе», – отметила Анна Знаменская, директор по глобальному развитию Rakuten Viber.
Компания Rakuten Viber представила проект «Герои Viber» (Heroes of Viber), в который вошли 14 видео, посвященных реальным людям из разных стран. В мини-сериале пользователи рассказывают добрые истории о любви и дружбе: они делятся тем, как нашли свои половинки, воссоединились со старыми друзьями и одноклассниками, получили помощь благодаря Viber. Некоторые рассказали, как мессенджер помогает в ведении бизнеса и создании разных проектов.
Компания благодарит неравнодушных пользователей со всего мира, которые поучаствовали в "съемках".
Мини-сериал «Герои Viber» можно посмотреть здесь: lp.viber.com/ru/heroes-of-viber/
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В честь своего юбилея Viber выпустил мини-сериал
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