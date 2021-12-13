В честь 100-летия БГМУ презентовал книгу

Юбилейная неделя главного медвуза страны ознаменовалась ярким событием – увидела свет книга «Белорусский государственный медицинский университет 100 лет». Как развивался вуз, какие известные ученые здесь преподавали и что планируется в будущем. Об этом и многом другом подробно на страницах издания.





Празднование векового юбилея в БГМУ началось еще в ноябре. Тогда на территории вуза студенты высадили аллею из 18 кленов, которая останется живым напоминанием о важном событии. За это время руководство поздравило всех заслуженных работников университета, прошли торжественные мероприятия. А сегодня в БГМУ презентовали необычную книгу, которая посвящена бывшим и нынешним сотрудникам, деятелям науки, преподавателям и студентам.

Ректор БГМУ Сергей Рубникович рассказал об издании подробнее:

- Книга об истории университета получилась информативной и красочной. Внутри много фотографий, архивных документов. Нашими сотрудниками проделана большая работа. И я рад, что все получилось. Уверен: она будет интересна разным поколениям медиков и что-то новое об alma mater узнает каждый.

К слову, в рамках мероприятия ректор остановился и на достижениях дня сегодняшнего, отметив заслуги студентов, которые продолжают лечить пациентов в красных зонах.

- Ребята работают на передовой. А если подсчитать, всего за время пандемии задействовано более 1,5 тысячи наших добровольцев, которые помогали и продолжают помогать в больницах и поликлиниках Минска как средний и младший медперсонал. В этом году почти 600 студентов 6-го курса лечфака и педиатрического факультета трудились помощниками врачей, более 1 тысячи - волонтерами. Отметить их заслуги важно. И кто знает, возможно, когда-нибудь имена некоторых также прозвучат на страницах уже нового издания о достижениях вуза.







