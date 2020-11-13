В Червенском районе пожар уничтожил 60 т соломы

Сообщение о возгорании поступило спасателям сегодня в 4.13. Инцидент произошел в поле ОАО «Червенский райагросервис» возле деревни Дерутская. Загорелась скирда соломы. В результате пожара уничтожено 60 т соломы в рулонах.Пострадавших нет. Сотрудники МЧС выясняют причину возгорания.