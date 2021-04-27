В Червенском районе погрузчик зацепил автомобиль, в результате чего последний улетел в кювет, сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома.
Сегодня около 9:00 51-летний житель района, будучи за рулем погрузчика "Амкодор", на 26-м км автодороги Червень – Ляды – Якшицы совершил касательное столкновение с обгонявшим его "Фольксвагеном Транспортером" под управлением 43-летнего мужчины, также проживающего в Червенском районе. От удара автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.
50-летняя пассажирка "Фольксвагена" с травмами была госпитализирована. Установлено, что женщина была пристегнута ремнем безопасности. Водитель не пострадал.
По факту ДТП проводится проверка.
– Уважаемые водители, будьте внимательны за рулем, обдумывайте каждый свой маневр, соблюдайте дистанцию до впереди идущего транспортного средства, – призвали в Госавтоинспекции.
Фото УГАИ УВД Миноблисполкома
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В Червенском районе погрузчик зацепил автомобиль – тот улетел в кювет
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