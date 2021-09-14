В Черногории вступили в силу ограничения на въезд в страну

Сегодня вступили в силу продленные 10 сентября ограничения на въезд в страну. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Национальное телевидение Черногории.
Так, теперь въезд в Черногорию разрешен лицам, которые полностью вакцинировались 14 дней назад, имеющим ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, или тест на антитела не старше 48 часов.
В противном случае граждане Черногории и иностранцы с временным видом на жительство будут отправляться на карантин.
Также отмечается, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране по-прежнему остается одной из самых тяжелых в Европе.
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