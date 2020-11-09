В Черногории вступили в силу новые эпидемиологические меры

Медики сообщают, что ситуация ухудшается во всех муниципалитетах страны, однако особенно серьезная обстановка сложилась в столице Подгорице и в городе Цетине – исторической столице Черногории. На фоне распространения коронавирусной инфекции власти приняли решение ввести в названных городах комендантский час с 22 часов до 5 утра по местному времени. При этом закрытию подлежат все кафе и рестораны. Жителям запрещено посещать не только эти заведения, но также дома родных и знакомых.В остальных городах наложен запрет на собрания людей, в том числе в закрытых спортивных и оздоровительных центрах. Школьники перешли на дистанционное обучение.