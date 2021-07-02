С 3 июля в Черногории ослабят некоторые ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции. Данное решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране, передает ТАСС.
– Все граждане Черногории, которые были вакцинированы российским препаратом "Спутник V" или китайской вакциной Sinopharm, получат возможность пройти бесплатный ПЦР-тест, необходимый для въезда в ряд государств, – уточняется в сообщении, опубликованном на официальном сайте властей Черногории.
Совет балканской республики по борьбе с COVID-19 решил, что ослабление ограничений вполне целесообразно. Смягчение мер предусмотрено на период с 3 по 16 июля. Отмечается, что в целях увеличения количества желающих привиться среди старшего поколения всем пенсионерам, получившим вакцину от COVID-19, положен туристический ваучер на сумму 50 евро.
Уточняется, что с 3 июля на спортивные мероприятия будут пропускать больше болельщиков. Их число увеличится до 30% от общей вместимости объекта вместо нынешних 10%.
Кроме того, в ведомстве заявили, что "в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в стране, меры могут быть ужесточены в соответствии с текущей ситуацией".
Фото: pixabay.com
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В Черногории ослабят ограничения в связи с улучшением эпидемиологической ситуации
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