В Чериковском районе под лед провалились двое подростков, одного из них спасти не удалось

В Чериковском районе не дойдя до берега двое парней провалились под лед. Об этом сообщается в Telegram-канале СК Беларуси.
Инцидент произошел вечером 11 декабря.
По данным следствия, двое 15-летних парней пытались пройти по замерзшему озеру. Не дойдя до берега несколько метров, один из них провалился под лед. Второй парень хотел помочь товарищу, но также упал в воду. Он пытался удержать парня, который не умел плавать, однако через некоторое время последний ушел под воду и не вынырнул. Прибежавшие на крик взрослые помогли парню выбраться из воды.
Спасатели оперативно обнаружили и извлекли из воды второго ребенка. Медики более часа проводили реанимационные действия, однако спасти парня не удалось.
По факту гибели подростка проводится проверка.
Фото: СК Беларуси
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В Чериковском районе под лед провалились двое подростков, одного из них спасти не удалось
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