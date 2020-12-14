В Чериковском районе под лед провалились двое подростков, одного из них спасти не удалось

Инцидент произошел вечером 11 декабря.По данным следствия, двое 15-летних парней пытались пройти по замерзшему озеру. Не дойдя до берега несколько метров, один из них провалился под лед. Второй парень хотел помочь товарищу, но также упал в воду. Он пытался удержать парня, который не умел плавать, однако через некоторое время последний ушел под воду и не вынырнул. Прибежавшие на крик взрослые помогли парню выбраться из воды.Спасатели оперативно обнаружили и извлекли из воды второго ребенка. Медики более часа проводили реанимационные действия, однако спасти парня не удалось.По факту гибели подростка проводится проверка.Фото: СК Беларуси