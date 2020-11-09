В чемпионате по многоборью спецподразделений победил «Алмаз»

В Минске состоялся 3-дневный чемпионат БФСО «Динамо» по многоборью спецподразделений. Как сообщает сайт dynamo.by, в соревнованиях приняли участие 8 команд: СПБТ «Алмаз» МВД, в/ч 3214 внутренних войск МВД, а также дружины отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома и ОМОНов управлений внутренних дел Витебского, Могилевского, Гомельского, Брестского, Гродненского облисполкомов.





Участникам предстояло выявить сильнейших в трех дисциплинах: кросс на 3000 метров, стрельба из пистолета и преодоление полосы препятствий.

В общекомандном зачете победителем стала команда специального подразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз», на вторую ступень пьедестала поднялись представители ОМОНа УВД Гродненского облисполкома, на третью – минские омоновцы.





В личном зачете многоборья лучшим стал сотрудник ОМОНа Гродненщины, второе и третье места завоевали представители СПБТ «Алмаз».

В дисциплине «кросс» первое и второе место завоевали гродненские омоновцы, на третьем – ОМОН УВД Гомельского облисполкома.





В дисциплине «стрельба» самым метким стал алмазовец, вторым стал омоновец из Гомеля, третьим – представитель ОМОНа Гродненщины.

В дисциплине «преодоление полосы препятствий» весь пьедестал почета заняли представители СПБТ «Алмаз».





По материалам dynamo.by

Фото пресс-службы внутренних войск МВД.