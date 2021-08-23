В чемпионате ГУВД Мингорисполкома по стрельбе из табельного оружия первенствовал ОМОН

Подведены итоги трехдневного чемпионата ГУВД Мингорисполкома по стрельбе из табельного оружия. Как сообщает сайт МВД, перед участниками – сотрудниками подразделений столичной милиции - стояла задача: как можно точнее поразить мишени, однако от упражнения к упражнению условия выполнения изменялись.









В первый день сотрудникам необходимо было продемонстрировать меткость в выполнении упражнений для мужчин ПМ-1 и ПМ-4, а для женщин ПМ-1 и ПМ-5. Особенности выполнения упражнения ПМ-1 таковы: с расстояния 25 метров необходимо поразить мишень из пистолета Макарова 10 пулями за 10 минут. При этом, чем ближе к центру мишени попал стрелок, тем больше очков он получал. При выполнении упражнения ПМ-4 сотруднику перед стрельбой необходимо было преодолеть расстояние в 25 метров, после чего пятью патронами поразить пять мишеней, расположенных на одном расстоянии от пола. В этом упражнении также необходимо было попасть как можно ближе к центру мишени. При этом время на выполнение упражнения составило 20 секунд.

Во второй день чемпионата стрелки продемонстрировали навыки стрельбы из автомата Калашникова (АК-74). Мишень в этот раз находилась на расстоянии 100 метров. Сотруднику отводилось 8 минут для выполнения упражнения из положения лежа, 10 минут из положения с колена и 12 минут из положения стоя. Мишень необходимо было поразить восемью пулями и максимально близко к ее центру. В завершающий день стрелки продемонстрировали навыки стрельбы из пистолета Макарова с различных дистанций и положений.

Подведя результаты чемпионата судьи определили победителей. Места распределились следующим образом: в личном зачете чемпионата ГУВД Мингорисполкома по стрельбе из табельного оружия в классе автомата Калашникова весь пьедестал заняли представители ОМОНа ГУВД Мингорисполкома. В классе пистолета Макарова среди женщин бронза у сотрудницы УГАИ, серебро у сотрудницы Московского РУВД, а золото у представительницы ОМОНа.

В классе пистолета Макарова среди мужчин третье место завоевал сотрудник ОМОНа, второе - сотрудник Советского РУВД. Первенствовал представитель Фрунзенского РУВД.

В командном зачете бронзу завоевала команда Фрунзенского РУВД, серебро – за дружиной Советского РУВД. А победителем стала команда ОМОНа ГУВД Мингорисполкома.

Фото minsk.mvd.gov.by