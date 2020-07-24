В чемпионате Беларуси по футболу стартует 19-й тур

Первые два матча 19-го тура пройдут сегодня в чемпионате Беларуси по футболу.

В Бресте местный «Рух» примет мозырскую «Славию» (начало в 18:00). Дебютанты Высшей лиги в последнее время набрали хороший ход, одержав три победы подряд, в том числе супер-убедительную над «Энергетиком-БГУ» (8:1). Однако в последнем туре команда Александра Седнева разгромно уступила дома БАТЭ (0:3).

Последним соперником «Славии», к слову, также был борисовский клуб, у которого мозыряне смогли отобрать очки на выезде (1:1). Поединок предыдущего тура же против брестского «Динамо» был отменен из-за вспышки коронавируса в стане действующих чемпионов. Как сказался почти двухнедельный простой на команде Михаила Мартиновича, узнаем сегодня вечером. Кстати, в первом круге клубы разошлись миром (0:0).

В Витебске местная одноименная команда сыграет со «Слуцком» (20:00). «Северяне» в последних 11 матчах потерпели только одно поражение, проиграв на выезде жодинскому «Торпедо-БелАЗ» (0:1), но побед было также немного – всего три, поэтому команда Сергея Ясинского при хорошем футболе идет только в середине таблицы.

«Сахарные», в свою очередь, взлетев на старте сезона на вершину, последние месяцы бесславно падали вниз. Но в прошлом туре случчане наконец-то прервали 9-матчевую безвыигрышную серию, одолев дома «Ислочь» (2:1). Однако, несмотря на это, витебчане все равно будут считаться безусловным фаворитом сегодняшнего противостояния.

Расписание остальных матчей 19-го тура Высшей лиги:

25 июля (суббота)

16:30. «Ислочь» – «Динамо-Брест».

18:30. «Белшина» – «Неман».

20:30. «Динамо-Минск» – «Городея».

26 июля (воскресенье)

16:00. «Энергетик-БГУ» – «Торпедо-БелАЗ».

18:00. БАТЭ – «Минск».

20:00. «Шахтер» – «Смолевичи».

Турнирная таблица Высшей лиги:

1. «Шахтер» – 34 очка (18 матчей)

2. БАТЭ – 34 (18)

3. «Неман» – 31 (17)

4. «Энергетик-БГУ» – 29 (18)

5. «Динамо» (Минск) – 27 (18)

6. «Торпедо-БелАЗ» – 27 (18)

7. «Витебск» – 26 (18)

8. «Динамо» (Брест) – 26 (16)

9. «Рух» – 25 (18)

10. «Ислочь» – 23 (18)

11. «Славия» – 22 (17)

12. «Слуцк» – 21 (17)

13. «Городея» – 19 (18)

14. «Минск» – 18 (16)

15. «Смолевичи» – 14 (17)

16. «Белшина» – 10 (18)