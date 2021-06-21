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В чем польза клубники? Отвечает врач

Есть ли польза в самой любимой летней ягоде, рассказали медики в эфире программы "Жить здорово".


Врач-невролог и мануальный терапевт Дмитрий Шубин отметил, что одним из самых важных составляющих клубники является витамин С.

– Даже в сладком перце и смородине содержится меньше этого витамина. В клубнике есть суточная норма. Как известно, без витамина С не продуцируется коллаген и эластин, которые так важны для кожи. Красный цвет клубнике дают имеющиеся в ней антоцианы – вещества, которые защищают нас от свободных радикалов и ультрафиолетового облучения, – объяснил медик.

В качестве примера он упомянул одно из исследований. Для эксперимента в структуру человеческих клеток вводили экстракт клубники, далее испытуемый получал УФ-облучение. Оказалось, что фибробласты в растворе клубники живут намного дольше. А это и есть суть продуцирования коллагена и эластина. 
 
В то же время врач-педиатр Андрей Продеус предупредил об опасности данной ягоды для детей. По его словам, клубника (особенно для детей младшего возраста) является основным продуктом, который вызывает псевдоаллергическую реакцию. Медик отметил, что давать ребенку несколько ягод в день вполне допустимо, но угощать его килограммом не стоит. 

Фото: pixabay.com
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