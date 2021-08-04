В Чехии столкнулись два поезда

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, – рассказал представитель объединенной службы спасателей и пожарных республики Петер Понцар.Уточняется, что два человека погибли, семеро получили серьезные травмы. Состояние остальных раненых не вызывает беспокойства у врачей.На место происшествия выбыл вице-премьер, глава минпромторга и министр транспорта Чехии Карел Гавличек.