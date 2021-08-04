В Чехии столкнулись два поезда

Два пассажирских поезда столкнулись сегодня у села Милавче в районе города Домажлице на западе Чехии. Несколько десятков человек получили травмы. Об этом информирует ТАСС.
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– У села Милавче в районе города Домажлице столкнулись два пассажирских поезда, – рассказал представитель объединенной службы спасателей и пожарных республики Петер Понцар. – По предварительной информации, примерно пятьдесят человек были травмированы.
Уточняется, что два человека погибли, семеро получили серьезные травмы. Состояние остальных раненых не вызывает беспокойства у врачей.
На место происшествия выбыл вице-премьер, глава минпромторга и министр транспорта Чехии Карел Гавличек.