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В Чехии столкнулись два поезда

Два пассажирских поезда столкнулись сегодня у села Милавче в районе города Домажлице на западе Чехии. Несколько десятков человек получили травмы. Об этом информирует ТАСС.

Иллюстративное фото

– У села Милавче в районе города Домажлице столкнулись два пассажирских поезда, – рассказал представитель объединенной службы спасателей и пожарных республики Петер Понцар. – По предварительной информации, примерно пятьдесят человек были травмированы.

Уточняется, что два человека погибли, семеро получили серьезные травмы. Состояние остальных раненых не вызывает беспокойства у врачей. 

На место происшествия выбыл вице-премьер, глава минпромторга и министр транспорта Чехии Карел Гавличек.
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Фото: РЕЙТЕР
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