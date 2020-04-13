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  2. В Чехии из-за карантина у более чем половины работников упали доходы

В Чехии из-за карантина у более чем половины работников упали доходы

В Чехии из-за карантина, введенного в связи с распространением коронавируса, упали доходы более чем у половины работников различных сфер занятости. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством PAQ Research, сообщает Радио Прага.


В опросе приняли участие более 2,6 тыс. человек со всей страны. 52% из них заявили, что их доход за последний месяц снизился, у 16% он сократился более чем в два раза. "Как правило, речь идет о представителях социально слабых слоев населения с небольшими доходами", - пояснил директор компании PAQ Research Даниэл Прокоп.

Часть опрошенных (5%) сообщили, что в марте потеряли работу, это в основном касается частных предпринимателей. Больше всего пострадали работники торговли и сферы услуг. Еще 15% высказали опасения, что они могут быть уволены в обозримом будущем, а 13% уверены, что лишатся своего места уже в ближайшее время, пишет БелТА.

Большинство респондентов пожаловались на сокращение рабочего времени и, соответственно, размера оплаты труда. Доля людей, работавших менее 20 часов в неделю, за время карантина выросла с 9% до 34%. Примерно четверть из них в последнюю неделю марта работали менее 10 часов.

"У 9% опрошенных сбережений хватит максимум на месяц. Эта группа также подвержена наибольшему риску потери жилья и резкого роста задолженности. Впрочем, чем дольше будет длиться кризис, тем более многочисленной будет становиться самая уязвимая категория граждан страны", - предупредил Даниэл Прокоп.

ФОТО: pixabay


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