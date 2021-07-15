В Чехии 60% жителей привились первой дозой вакцины от коронавируса

Полный курс вакцинации прошли 4,04 млн жителей республики с населением около 10,7 млн граждан. С 12 июля прививку можно сделать без предварительной регистрации в центрах вакцинации, которые работают в здании главного вокзала и в торговом центре "Ходов" в Праге.Главный санитарный врач Чехии Павла Сврчинова информировала, что в последние дни в Чехии наблюдается рост новых случаев заражения коронавирусом. Медики обеспокоены тем, что вирус быстро распространяется среди молодежи. Поэтому Сврчинова считает необходимым закрыть ночные клубы.В Чехии за время пандемии общее число случаев инфицирования составило 1 670 348, вылечился 1 637 441 человек, скончались 30 335. 27 декабря 2020 года там началась вакцинация от коронавируса.