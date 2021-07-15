60 % населения Чехии (возрастом старше 18 лет) получили первую дозу прививки против COVID-19. Об этом информирует агентство CTK.
Полный курс вакцинации прошли 4,04 млн жителей республики с населением около 10,7 млн граждан. С 12 июля прививку можно сделать без предварительной регистрации в центрах вакцинации, которые работают в здании главного вокзала и в торговом центре "Ходов" в Праге.
Главный санитарный врач Чехии Павла Сврчинова информировала, что в последние дни в Чехии наблюдается рост новых случаев заражения коронавирусом. Медики обеспокоены тем, что вирус быстро распространяется среди молодежи. Поэтому Сврчинова считает необходимым закрыть ночные клубы.
В Чехии за время пандемии общее число случаев инфицирования составило 1 670 348, вылечился 1 637 441 человек, скончались 30 335. 27 декабря 2020 года там началась вакцинация от коронавируса.
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В Чехии 60% жителей привились первой дозой вакцины от коронавируса
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