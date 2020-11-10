ДТП произошло в деревне Меркуловичи в начале восьмого вечера.
– 53-летний возчик гужевой повозки при выезде со второстепенной дороги на главную не убедился в безопасности маневра. Произошло столкновение с грузовиком Iveco Daily, которым управлял 24-летний водитель. Фургон двигался по главной дороге. От полученных травм возчик скончался на месте происшествия, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.
Проводится расследование обстоятельств ДТП.
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Чечерском районе столкнулись грузовой фургон и повозка – возчик погиб
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