О необходимости поисков женщины заявил сожитель пропавшей. Вместе с ней он отправился рано утром в лес по грибы возле деревни Болсуны. В какой-то момент они разошлись в лесном массиве и потеряли друг друга из виду.
С женщиной была собака. Мужчина пытался кричать, но спутница не откликалась. Ситуация осложнялась тем, что она оставила дома мобильный телефон и лес знала плохо.
Были организованы поиски грибницы силами милиции, МЧС и работников лесохозяйственного предприятия. Они прочесывали лес до трех часов ночи, затем прекратили поиски. С наступлением рассвета искать пропавшую женщину продолжила уже новая группа.
– В полдень милиционеры неподалеку от отселенной деревни Палам, что в восьми километрах от места начала поисков, они заметили среди деревьев человека. Оказалось, что это пропавшая чечерянка. Рядом с ней была собака, – рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Женщина рассказала, что ночь они вместе с питомцем провели под елью, с отступлением сумерек стали искать выход. Медицинская помощь женщине не понадобилась.
Видео: УВД Гомельского облисполкома
Опубликовано:
525
В Чечерском районе местная жительница заблудилась и провела ночь в лесу
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Осень. «Альтернативные правительства» Беларуси растут, как грибы в лесу. Но брать их люди опасаются