В Чечерске милиция поощрила старшеклассницу, которая помогла задержать нарушителя

Старшеклассница одной из школ райцентра Юлия Лукомская возвращалась с занятий. Девушка обратила внимание на автомобиль, увязший в снегу, и на его водителя – тот был в изрядном подпитии. Она позвонила родителям и вернулась в школу к педагогам. На место происшествия были вызваны госавтоинспекторы. Они задержали нарушителя.
Неравнодушие Юлии не осталось без внимания районной милиции. Ее начальник Владимир Бухавцов вручил девушке благодарность. Не исключено, что она спасла от беды как самого водителя, так и тех, кто мог пострадать от него при нетрезвом вождении.
Госавтоинспекторы просят очевидцев сообщать на спецлинию ведомства о подобных фактах – это позволит снизить количество ДТП.
Фото УВД Гомельского облисполкома
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