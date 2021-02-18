В Чечерске милиция поощрила старшеклассницу, которая помогла задержать нарушителя

Неравнодушие Юлии не осталось без внимания районной милиции. Ее начальник Владимир Бухавцов вручил девушке благодарность. Не исключено, что она спасла от беды как самого водителя, так и тех, кто мог пострадать от него при нетрезвом вождении.Госавтоинспекторы просят очевидцев сообщать на спецлинию ведомства о подобных фактах – это позволит снизить количество ДТП.Фото УВД Гомельского облисполкома