В течение недели трое жителей райцентра обратились с заявлениями в милицию о краже велосипедов. Оперативник уголовного розыска и участковый изучили характер краж, ознакомились с видео и нашли зацепку, которая помогла вычислить вора.
Им оказался 58-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и на данный момент нигде не работающий. Украденные велосипеды он спрятал в подвал многоэтажки, где проживает. Один уже разобрал. По его словам, увел чужие велосипеды, оставленные без присмотра и без охранных устройств.
– Материалы для правовой оценки переданы следователям, – резюмировали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Фото УВД Гомельского облисполкома
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В Чечерске милиция нашла серийного вора велосипедов
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