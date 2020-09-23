В Чечерске милиция нашла серийного вора велосипедов

Им оказался 58-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и на данный момент нигде не работающий. Украденные велосипеды он спрятал в подвал многоэтажки, где проживает. Один уже разобрал. По его словам, увел чужие велосипеды, оставленные без присмотра и без охранных устройств.– резюмировали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.Фото УВД Гомельского облисполкома