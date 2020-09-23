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В Чечерске милиция нашла серийного вора велосипедов

В течение недели трое жителей райцентра обратились с заявлениями в милицию о краже велосипедов. Оперативник уголовного розыска и участковый изучили характер краж, ознакомились с видео и нашли зацепку, которая помогла вычислить вора. 


Им оказался 58-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и на данный момент нигде не работающий. Украденные велосипеды он спрятал в подвал многоэтажки, где проживает. Один уже разобрал. По его словам, увел чужие велосипеды, оставленные без присмотра и без охранных устройств. 

– Материалы для правовой оценки переданы следователям, – резюмировали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома. 

Фото УВД Гомельского облисполкома
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