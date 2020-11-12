В Чечерске мальчик застрял ногой в отверстии самолета-памятника, потребовалась помощь спасателей

Десятилетний мальчик взобрался на самолет-памятник, приблизился к крылу. Его нога провалилась в техническое отверстие, освободить ее самостоятельно он не смог, потребовалась помощь специалистов., - рассказалаОбошлось без травм и медицинской помощи.Фото: МЧС