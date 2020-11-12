Инцидент произошел поздно вечером в центре города.
Десятилетний мальчик взобрался на самолет-памятник, приблизился к крылу. Его нога провалилась в техническое отверстие, освободить ее самостоятельно он не смог, потребовалась помощь специалистов.
- Сотрудники МЧС использовали специальный инструмент и помогли ребенку, - рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Обошлось без травм и медицинской помощи.
Фото: МЧС
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В Чечерске мальчик застрял ногой в отверстии самолета-памятника, потребовалась помощь спасателей
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