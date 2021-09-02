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  2. В Чечерске лицеист выстрелил из пневматики по чужой машине и стал фигурантом уголовного дела

В Чечерске лицеист выстрелил из пневматики по чужой машине и стал фигурантом уголовного дела

Четверо молодых людей проходили мимо автомобиля. Раздался хлопок  и боковое стекло легковушки разлетелось на осколки. Свидетелем произошедшего стал сотрудник местного РОВД.


Он предположил, что у кого-то из парней был пневматический пистолет. Компания бросилась врассыпную. Милиционер задержал двоих, третьего –  хозяйка машины, найти четвертого уже не составило особых усилий. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая обнаружила пистолет.


– Выяснилось, что молодые люди приехали в Чечерск на учебу из городского поселка Корма. У одного из них был пневматический пистолет, он решил проверить оружие и выстрелил, – рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство.

Фото УВД Гомельского облисполкома.

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