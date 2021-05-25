В Чечерске двое парней угнали легковушку друга и попали на ней в ДТП

После случившегося парни отогнали иномарку от места ДТП и бросили. Утром сосед предъявил хозяину автомобиля претензии относительно поврежденной машины. Тот вспомнил, где оставил машину, стал ее искать и нашел на другой улице. Последовало обращение в милицию., – сообщают в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.