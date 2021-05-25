Трое молодых парней отмечали день рождения одного из компании. 22-летний житель райцентра приехал к другу на автомобиле Audi. Молодежь выпила и отправилась на дискотеку. После хозяин авто оставил легковушку у дома именинника и пошел к себе пешком. Наутро парни решили пригнать Audi к месту жительства товарища, завели ее с помощью отвертки, припарковали во дворе многоэтажки. Один из друзей решил напоследок прокатиться на легковушке и задел припаркованный рядом автомобиль.
После случившегося парни отогнали иномарку от места ДТП и бросили. Утром сосед предъявил хозяину автомобиля претензии относительно поврежденной машины. Тот вспомнил, где оставил машину, стал ее искать и нашел на другой улице. Последовало обращение в милицию.
– В отношении двух 22-летних неработающих жителей Чечерска возбуждено уголовное дело по статье за угон транспортного средства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, – сообщают в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
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В Чечерске двое парней угнали легковушку друга и попали на ней в ДТП
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