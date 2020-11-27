В Чаусском районе задержали двух браконьеров

Сегодня, 27 ноября, ранним утром сотрудники Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира на водохранилище Рудея Чаусского района задержали двух жителей Могилева за незаконный лов рыбы. Нарушители, используя рыболовные сети, добыли более 140 особей различных видов рыб, причинив вред природе на сумму более 4000 рублей. Вес незаконного улова составил почти 100 кг. Об этом рассказал заместитель начальника Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Радкевич.

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Чаусский районный отдел Следственного комитета по этому факту возбудил уголовное дело по части 2 статьи 281 УК «Незаконная добыча рыбы или других водных животных». Браконьерам грозит наказание до трех лет лишения свободы.

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