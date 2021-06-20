В Чаусском районе прошли «Зялёныя святкі»

VIII Межрегиональный праздник-конкурс «Зялёныя святкі» прошел сегодня на криницах Байково Чаусского района. Фестиваль приурочен к празднику Троицы, который отмечается спустя семь недель после Пасхи. Открыла фест одноименная программа, которую представил Дужевский сельский Дом народного творчества. После прошли обрядовые конкурсы, в которых участвовали любительские коллективы из Чериковского, Костюковичского, Кричевского, Климовичского и Чаусского районов.
- На фестивале прошли творческие соревнования. Так, в конкурсе завивальных хороводов первое место у детского образцового фольклорного коллектива «Астраначка» и народного фольклорного коллектива «Астранка» Стародединского сельского клуба Климовичского района, - отметила заведующая сектора культуры Чаусского райисполкома Светлана Герцева.
В обряде «Вождение куста» диплом у Каменского сельского Дома культуры Чаусского района. Суть обряда в том, что в дом, на огород и двор приводят куста, который становится символом благополучия и способствует хорошему урожаю. Первое место в обряде «Троицкие ворожбы» у народного вокального ансамбля «Весялуха» Тупиченского СДК Костюковичского района.
На празднике работала выставка-продажа изделий мастеров Круглянского, Кричевского, Славгородского, Чериковского, Климовичского районов декоративно-прикладного творчества. Гостей праздника пригласили угоститься блюдами традиционной кухни, развлечься на спортивных и детских площадках. Во время феста прошло освящение родников, после чего каждый смог набрать криничной воды и окунуться в купель «для очищения тела и духа».
- Праздник Троицы проходит на криницах с давних времен. Раньше в деревне Петуховка жил дьякон, который по утрам молился на криницы, чтобы до прихода людей вода была освящена. После того, как служба заканчивалась, люди брали воду и платили за нее деньги, которые бросали в криничку. Вода излечивала от болезней. Считается, что она остается целебной несколько лет, - рассказала Светлана Григорьевна.
Праздник «Зялёныя святкі» основан на национальных традициях. Исстари на Беларуси в конце мая - начале июня проводится цикл обрядов, приуроченных к народному празднику Троица (Семуха). В этот день белорусы приветствуют расцвет природы хороводами, песнями, танцами и гаданиями. Главный атрибут праздник - березовые веточки (это символ жизни) и первые цветы. Фестиваль проводится ежегодно с 2013 года с целью возрождения, сохранения самобытной фольклорной культуры и традиций регионального характера, их популяризации и актуализации в современном обществе, а также приобщения подрастающего поколения к традиционной культуре.
bizyk@sb.by
Опубликовано:
1060
В Чаусском районе прошли «Зялёныя святкі»
Фото:
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter