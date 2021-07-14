В Чаусах при пожаре погибли два человека. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
Фото: МЧС
Инцидент произошел 13 июля по улице Ивутенко. В 14:05 спасателям от соседей поступило сообщение о возгорании в жилом доме. По прибытии к месту вызова дом и сарай горели открытым пламенем. Внутри помещения без признаков жизни были обнаружены хозяйка дома 1953 года рождения и ее сын 1974 года рождения.
– Поиск погибших был затруднен обрушившимися конструкциями, высокой температурой и плотным задымлением, – рассказали в пресс-службе МЧС.
Причина пожара и гибели устанавливается.
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В Чаусах при пожаре в доме погибли мать и сын
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