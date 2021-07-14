В Чаусах при пожаре в доме погибли мать и сын

Фото: МЧС

Инцидент произошел 13 июля по улице Ивутенко. В 14:05 спасателям от соседей поступило сообщение о возгорании в жилом доме. По прибытии к месту вызова дом и сарай горели открытым пламенем. Внутри помещения без признаков жизни были обнаружены хозяйка дома 1953 года рождения и ее сын 1974 года рождения., – рассказали в пресс-службе МЧС.Причина пожара и гибели устанавливается.