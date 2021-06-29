В части Беларуси на завтра объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары – какая погода будет в областных центрах?

. Будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Воздух в столице прогреется до 29 градусов тепла.. Ночью прогнозируется переменная облачность, без осадков. А вот днем облачность будет увеличиваться, во второй половине дня жителей города над Бугом с вероятностью в 70–80% ждут кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Порывы до 14 м/с. Будет жарко: до +31 °С.. Переменная облачность. Ночью в городе возможен кратковременный дождь, а вот днем существенных осадков, скорее всего, не будет. Ветер неустойчивый, 3–8 м/с. На севере Беларуси будет чуть прохладнее, чем на юге – столбики термометров покажут до +27 °C.. Также переменная облачность и без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Что касается температуры воздуха, она совпадет с минской – до 29 градусов тепла.. Облачность и осадки – как и в Гомеле. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Жителям Гродно стоит приготовиться встречать жаркий день – температура воздуха поднимется до +28..+30 °C.. Также переменная облачность. Ночью будет без существенных осадков, а вот днем возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Порывы до 14 м/с. Температура воздуха в областном центре будет не низкой, но и не зашкаливающей: от +26 °C до +28 °C.